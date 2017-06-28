Мэр Бодайбо вернул в бюджет города 1 миллион рублей от незаконной продажи квартиры

Мэр Бодайбо вернул в бюджет города 1 миллион рублей, которые он получил от продажи квартиры муниципалитету.

Об этом сообщают на сайте прокуратуры области. В марте ведомство потребовало отставки Александра Дубкова в связи с утратой доверия из-за махинаций. Мэр незаконно получил квартиру, приватизировал её и продал муниципалитету в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. По инициативе прокурора каждого из семи членов комиссии, нарушивших порядок закупок, оштрафовали на 30 тысяч рублей.