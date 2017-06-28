Владимир Миклушевский встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в России

Глава края отметил, что сейчас Дальний Восток и Приморье в частности переживают новую эпоху — развитие региона президент России Владимир Путин объявил национальным приоритетом 21 века, уже принято несколько революционных законов.

«Речь идет о действующих режимах Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР), а также о возможности для рядовых российских граждан получить гектар земли в любом из субъектов макрорегиона», — пояснил Губернатор, детализировав информацию об основных привилегиях, предоставляемых отечественным и иностранным инвесторам в рамках каждого созданного механизма.

Владимир Миклушевский пригласил бизнес-миссию из Словакии посетить Приморье и на месте оценить потенциал возможного сотрудничества, а также подчеркнул, что дальнее расстояние, разделяющее край с европейской территорией, — не помеха эффективному взаимодействию. По словам главы Приморья, в 2012 году самый большой объем инвестиций в край пришелся на Германию.

В свою очередь Петер Припутен отметил, что Словакия заинтересована в развитии экономических связей с Россией. За последние три года товарооборот между странами снизился почти вдвое, и теперь главная задача партнеров — достигнуть как минимум прежнего уровня сотрудничества. Помочь в решении этой задачи, по мнению дипломата, может как раз углубление межрегионального взаимодействия, в том числе в области культуры, образования и спорта.

«Дальний Восток — очень важный регион России, и сейчас у нас есть все возможности для развития сотрудничества. Перспективы расширения связей огромны несмотря на расстояние, ведь дружественные отношения не знают границ», — подчеркнул посол, отметив, что Словакию и Россию объединяет общность языка, культуры, истории. Наша страна никогда не забудет, что именно Красная Армия освободила словацкий народ от фашизма во время Второй Мировой войны, добавил он.

Владимир Миклушевский согласился, что наличие прочных культурных связей, которые в данном случае заложены исторически, служит мощным импульсом для эффективного экономического развития.

В продолжение разговора Петер Припутен сообщил, что прибыл в Приморье в том числе для участия в культурных мероприятиях — открытии в Приморской краевой картинной галерее выставки самого известного словацкого графика Альбина Бруновского. Также дипломат планирует возложить цветы к мемориалу чешских и словацких легионеров на Морском кладбище Владивостока.

Посол предложил Владимиру Миклушевскому подумать над установлением побратимских отношений между Приморским краем и каким-либо из районов Словакии.

«Это поможет нам усилить отношения не только на официальном уровне, но и просто на человеческом», — отметил Петер Припутен.

Губернатор Приморья поддержал идею и пригласил словацкую делегацию принять участие в Третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2017 года.