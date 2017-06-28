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04:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Трутнев: Нужны гибкие решения по коллективным заявкам на ДВ-гектары

Полпред в Хабаровске встретился с пенсионером Владимиром Ряполовым, возмущенным тем, что за вырубку леса на своем гектаре с него требуют более 400 тыс. рублей.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Хабаровск встретился в пенсионером Владимиром Ряполовым — пожилой человек шокирован тем, что за очистку от зарослей своего гектара с него требуют более 400 тыс.рублей. Полпред на стороне пенсионера, но закон требует доработки, передает корреспондент ИА REGNUM.

В проблеме пенсионера Владимира Ряполова разбирались полпред Трутнев, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Хабаровского района Денис Удод.

Два гектара вблизи села Краснознаменка, которые в прошлом году взяли Владимир и его супруга, когда-то были полями. Но много лет назад земли были брошены и заросли кустарником и молодыми деревцами. Теперь за очистку бывших полей с семьи пенсионеров требуют гигантскую для них сумму. Полпред с таким положением вещей в корне не согласен, — подчеркнул Юрий Трутнев.

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Полпред поручил хабаровским властям, не дожидаясь внесения поправок в федеральное законодательство, проработать механизмы помощи обладателям ДВ-гектаров, попавшим в сходные ситуации.

В частности, дачники села Кругликово обратились в ОНФ с жалобой на то, что их приусадебные участки раздали под ДВ-гектары. Активисты разбирались в ситуации и выяснили, что проблему породило несовершенство ФИС «На Дальний Восток» — система по-прежнему грешит недостоверными данными и дает сбои.

Региональные власти подключились к решению проблемы. Все решения по данным участкам пока приостановлены.

В ходе встречи с вице-премьером Владимир Ряполов поднял еще одну проблему: создание дорожной инфраструктуры. Рядом с его участком уже «нарезаны» другие наделы. Пенсионер боится, что у него попросту не будет возможности проехать на свой участок, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, «сырой» закон о дальневосточном гектаре все чаще дает сбои. Отсутствие полноценной кадастровой базы в регионах вызывает скандалы и путаницу. В частности, в Корсаковском районе Сахалинской области крестьяне возмутились тем, что поля, на которых они испокон веков пасли скот, раздали под ДВ-гектары. Теперь пасти коров можно только в сопках. Между тем, в минвостокразвития, комментируя ситуацию, заявили, что проблем с выделением бесплатных участков в Корсакове нет. Крестьяне говорят, что они с утра до ночи работают, в интернете не сидят, а про то, что можно оформить близлежащие земли, им никто не сказал.

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