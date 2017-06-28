Трутнев: Нужны гибкие решения по коллективным заявкам на ДВ-гектары
Полпред в Хабаровске встретился с пенсионером Владимиром Ряполовым, возмущенным тем, что за вырубку леса на своем гектаре с него требуют более 400 тыс. рублей.
Полпред в Хабаровске встретился с пенсионером Владимиром Ряполовым, возмущенным тем, что за вырубку леса на своем гектаре с него требуют более 400 тыс. рублей.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Хабаровск встретился в пенсионером Владимиром Ряполовым — пожилой человек шокирован тем, что за очистку от зарослей своего гектара с него требуют более 400 тыс.рублей. Полпред на стороне пенсионера, но закон требует доработки, передает корреспондент ИА REGNUM.
В проблеме пенсионера Владимира Ряполова разбирались полпред Трутнев, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Хабаровского района Денис Удод.
Два гектара вблизи села Краснознаменка, которые в прошлом году взяли Владимир и его супруга,
Полпред поручил хабаровским властям, не дожидаясь внесения поправок в федеральное законодательство, проработать механизмы помощи обладателям
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В ходе встречи с
Как сообщало ИА REGNUM, «сырой» закон о дальневосточном гектаре все чаще дает сбои. Отсутствие полноценной кадастровой базы в регионах вызывает скандалы и путаницу. В частности, в Корсаковском районе Сахалинской области крестьяне возмутились тем, что поля, на которых они испокон веков пасли скот, раздали под