Трутнев: Нужны гибкие решения по коллективным заявкам на ДВ-гектары

Два гектара вблизи села Краснознаменка, которые в прошлом году взяли Владимир и его супруга, когда-то были полями. Но много лет назад земли были брошены и заросли кустарником и молодыми деревцами. Теперь за очистку бывших полей с семьи пенсионеров требуют гигантскую для них сумму. Полпред с таким положением вещей в корне не согласен, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Хабаровск встретился в пенсионером Владимиром Ряполовым — пожилой человек шокирован тем, что за очистку от зарослей своего гектара с него требуют более 400 тыс.рублей. Полпред на стороне пенсионера, но закон требует доработки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полпред поручил хабаровским властям, не дожидаясь внесения поправок в федеральное законодательство, проработать механизмы помощи обладателям ДВ-гектаров, попавшим в сходные ситуации.

В частности, дачники села Кругликово обратились в ОНФ с жалобой на то, что их приусадебные участки раздали под ДВ-гектары. Активисты разбирались в ситуации и выяснили, что проблему породило несовершенство ФИС «На Дальний Восток» — система по-прежнему грешит недостоверными данными и дает сбои.

Региональные власти подключились к решению проблемы. Все решения по данным участкам пока приостановлены.

В ходе встречи с вице-премьером Владимир Ряполов поднял еще одну проблему: создание дорожной инфраструктуры. Рядом с его участком уже «нарезаны» другие наделы. Пенсионер боится, что у него попросту не будет возможности проехать на свой участок, — подчеркнул Юрий Трутнев.