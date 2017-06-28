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09:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Штаб блокады Донбасса созывает «народное вече» в Кировоградской области

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Штаб торговой блокады с неподконтрольными территориями Донбасса созывает «народное вече» в связи с ситуацией в селе Бережинка Кировоградской области.

«28 июня в 10:00 состоится народное вече в с. Бережинка Кировоградской области», — говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из экс-командиров батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского, которые, по их словам, пытались предотвратить рейдерский захват сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщил ветеран батальона «Донбасс» и владелец охранного предприятия Евгений Шевченко, бойцы «Донбасса» и «Айдара» помогли фермеру из села Бережинка Кировоградской области отразить атаку «титушек», которые пытались осуществить силовой захват предприятия.

«Рейдеры из охранной компании “Борисфен”, которую контролирует народный депутат от “Народного фронта” Юрий Береза, попытались захватить головной офис предприятия, но восстали крестьяне. Полиция на вызовы не приезжала в течение двух часов. Приехали уже по факту, когда крестьяне разбили “титушек” и собственноручно задержали 31 человека», — написал Шевченко на своей странице в Facebook во вторник, 27 июня.

Впоследствии, по словам Шевченко, собственника фермера вызвали на допрос в прокуратуру, во время которого его госпитализировали с сердечным приступом.

В село прибыли вооруженные полицейские, которые, отказавшись представиться, задержали ветеранов АТО, охранявших предприятие. Задержание проводилось с нарушением норм УПК и сопровождалось немотивированным насилием со стороны полиции. Кроме того, у задержанных отобрали деньги без оформления протоколов, утверждает Шевченко.

После задержания ветеранов и местных жителей вывезли на автобусах из села. По словам Шевченко, автобусы направлялись в Умань Черкасской области. На границе области местные жители перекрыли дорогу, заблокировав движение автобусов.

«Полиция была вынуждена отпустить задержанных. На место прибыли губернатор и руководство областной полиции, но они не могут пояснить, по какой причине ветеранов и крестьян сначала избили, а затем задержали и ограбили», — отметил Шевченко.

Освобождение всех задержанных также подтвердили в Штабе торговой блокады.

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