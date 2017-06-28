Несостоявшийся кандидат в Госдуму решила попытать счастья на выборах в Думу Владивостока

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Первым кандидатом на выборы в Думу Владивостока стала адепт веры в таежную сибирскую сверхдеву Анастасию, последовательница учения «Звенящие кедры России» Маргарита Ахмедова. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на муниципальную избирательную комиссию города, она подала заявление по 12 избирательному округу.

Согласно заявке, Маргарита Ахмедова временно нигде не работает и является домохозяйкой. При этом, в графе «доходы» за 2016 год указаны два лица, которые проспонсировали кандидата в общей сложности на 840 тысяч рублей. В собственности у Ахмедовой также две квартиры (общей площадью в 113 кв метров) в Приморье и автомобиль Mazda Familia.

Кандидат имеет два высших образования (ДВГУ-2004 и ДВФУ-2013). Выдвигается самостоятельно, не примыкая к какой-либо партии.

В 12 избирательный округ входит часть Первомайского района города Владивостока. Общее число зарегистрированных там избирателей — 28 656. Для регистрации в качестве кандидата Ахмедовой предстоит набрать количество подписей равное 0,5% от этого числа, что составляет 143 подписи.

В 2016 году Ахмедова также первой выдвинула свою кандидатуру на выборах в Государственную думу от Приморского края, но собрать необходимое количество подписей так и не смогла.

Напомним, единый день голосования, во время которого состоятся выборы депутатов Думы Владивостока, назначен на 10 сентября. Всего во Владивостоке будет работать 235 стационарных избирательных участков (ИУ). Кроме того, дополнительные ИУ будут созданы на судах, находящихся в море.