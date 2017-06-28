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06:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутаты Приморья одобрили схему продажи «Хаятта» на мысе Бурном

Стартовая цена отеля на аукционе составит 4,153 млрд рублей.

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Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании одобрили предложенную краевой администрацией схему продажи недостроенного отеля «Хаятт» на мысе Бурном во Владивостоке. Отель будет выставлен на аукцион с начальной ценой в 4,153 млрд рублей, определенной авторитетным международным оценщиком. торги будут проходить по «английскому» (на повышение) или «голландскому» (на понижение) типу — в зависимости от хода торгов. Оператором аукциона выступит Российский аукционный дом, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Проект продажи отеля на Бурном депутатам представила и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ирина Михеева.

Она рассказала, что проект продажи разработан АО «Наш дом — Приморье», оно же и является продавцом. В лот, выставляемый на аукцион, войдут два объекта недвижимости — недостроенное здание самой гостиницы и здание спа-салона, а также земельный участок и все движимое имущество и оборудование.

— Начальная цена определена независимым оценщиком, им выступила всемирно известная компания «Эрнст и Янг». которая оценила имущество в 4,153 миллиарда рублей с учетом НДС. Оператором торгов выступит Российский аукционный дом, — рассказала депутатам Михеева.

По ее словам, планируется «английский» аукцион, то есть торги на повышение. Если не поступит ни одной заявки, то аукцион перейдет на «голландский» тип, то есть на понижение до определенной планки (не мене 70% от начальной стоимости). Если при таких торгах появятся два претендента, то аукцион снова поменяет форму на «английскую».

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Депутат-коммунист Артем Самсонов, известный своей особой любовью к «гостиничной» теме, поинтересовался, какой разрыв между ценой, определенной оценщиком и затратами на гостиницу, который понес бюджет Приморского края. То есть, сколько в случае продажи отеля по стартовой цене составят убытки края.

— 4,153 млрд рублей — цена оценщика, «Наш дом — Приморье» оценил затраты на строительство гостиницы в 4,428 млрд рублей. Где-то порядка 270 млн рублей убытка будет, — ответила Михеева.

Ее ответ Артема Самсонова явно не устроил.

— Мы эту гостиницу продаем уже два года. Почему цифры по затратам, которые назывались тогда и называются сейчас, не совпадают. Год назад нам говорили, что на этот отель было потрачено 6,2 млрд рублей, а сейчас вы говорите, что потратили 4,5 млрд рублей. Почему такая разница в цифрах, — не понимал Артем Самсонов.

Ирина Михеева в ответ заверила, что оперирует цифрами из официальной отчетности «Наш дом — Приморье», и оценивать разницу в цифрах не может.

Ее поддержал депутат Игорь Чемерис, попросив коллег быть корректными к докладчику и задавать вопросы по существу.

— Нам нужно поддержать этот проект продажи. Оценка проведена авторитетнейшим оценщиком, нужно доверять профессионалам. Администрация края пошла по правильному пути, чтобы скорее закончить эту эпопею, которая нам, честно признаться, уже порядком надоела. Не нужно сейчас сравнивать затраченные средства и оценочную стоимость. Разница между ними должна стать предметом отдельного разбирательства, — считает Игорь Чемерис.

Коммунист Владимир Беспалов поинтересовался у Михеевой, есть ли организации, проявляющие интерес к покупке гостиницы с учетом объективной цены. И получил ответ — да, есть и уже ведут переговоры с АО «НДП».

Снова запросивший слово Артем Самсонов выразил удовлетворение скорой продажей отеля и призвал выставить на аукцион и второй «Хаятт» на Корабельной набережной.

— Потому что мы точно ее не достроим, «Хаятт» ее не примет, зато хоть бюджет сэкономим, — сказал он.

Депутат Галуст Ахоян озвучил позицию профильного комитета — предложенную схему продажи поддержать. Что депутаты и сделали.

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