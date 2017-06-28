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06:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пентагон сообщил о поддержке каналов связи с Россией во избежание инцидентов в Сирии

Министерство обороны США продолжает поддерживать связь с Россией для предотвращения конфликтов в Сирии. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил на брифинге для журналистов, прошедшем на борту самолета по пути министра в Германию.

Источник: Reuters

«У нас есть очень активная линия связи для предотвращения конфликтов», — цитирует господина Мэттиса пресс-служба Пентагона.

По словам министра, линии связи охватывают несколько уровней: «от председателя Объединенного комитета начальников штабов и госсекретаря с их российскими коллегами в Москве — генералом Герасимовым и министром Лавровым».

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«Мы не откроем огонь ни по кому, кроме противника, кроме ИГ (запрещенное в России “Исламское государство”). Единственным исключением может быть самооборона, если кто-то нацелен на нас — например, бомбит нас или ведет по нам огонь», — уточнил Джеймс Мэттис.

18 июня в ходе сирийского конфликта произошел инцидент, который серьезно повлиял на российско-американские отношения: коалиция во главе с США сбила самолет правительственных сил Су-22.

Дамаск назвал случившееся «вопиющим нарушением суверенитета страны». В свою очередь, Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе сирийской кампании.

Комментарии
5
Петр Петров
Да неужели? Сбивать правительственные самолёты это теперь такая забава у пиндосов. Сразу обделались, когда Россия заявила что выходит из соглашения, тут же крыльями захлопали, и АБ Псаки в первых рядах со своим флотом у берегов Белоруссии...
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Владимир Михайлов
Нет никаких сомнений в том, что АБ тупо дурилка картонная.
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А Б
Нет никаких сомнений в том, что США не стремятся обострять обстановку в Сирии, о чём и свидетельствует это заявление министра обороны страны. Что же касается заявлений режима Асада о нарушении суверенитета страны, то они почему-то всегда относятся к тем, кто борется с террористами под эгидой США. Это означает одно - режим Асада боится того, что антитеррористическая коалиция будет поддерживать его противников.
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