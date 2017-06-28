Пентагон сообщил о поддержке каналов связи с Россией во избежание инцидентов в Сирии

По словам министра, линии связи охватывают несколько уровней: «от председателя Объединенного комитета начальников штабов и госсекретаря с их российскими коллегами в Москве — генералом Герасимовым и министром Лавровым».

«У нас есть очень активная линия связи для предотвращения конфликтов», — цитирует господина Мэттиса пресс-служба Пентагона.

«Мы не откроем огонь ни по кому, кроме противника, кроме ИГ (запрещенное в России “Исламское государство”). Единственным исключением может быть самооборона, если кто-то нацелен на нас — например, бомбит нас или ведет по нам огонь», — уточнил Джеймс Мэттис.

18 июня в ходе сирийского конфликта произошел инцидент, который серьезно повлиял на российско-американские отношения: коалиция во главе с США сбила самолет правительственных сил Су-22.

Дамаск назвал случившееся «вопиющим нарушением суверенитета страны». В свою очередь, Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе сирийской кампании.