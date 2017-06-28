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06:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края встретился с молодыми активистами

В Хабаровске глава региона Вячеслав Шпорт встретился с активной молодежью и участниками форума «Амур», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с развитием молодежной политики, грантовой поддержкой и социальным проектированием. Кроме того, речь шла о создании спортивной инфраструктуры, новых мест массового отдыха и программы на телевидении для молодых людей. Активисты также поинтересовались, есть ли у губернатора аккаунт в социальной сети Instagram, и задали ему другие личные вопросы.

Участники форума «Амур» рассказали о своих проектах, которые будут реализованы в Хабаровском крае. Напомним, всего молодежь региона завоевала 12 грантов на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Губернатор отметил, что форум — хорошая площадка, на которой молодые люди могут раскрыть свой потенциал.

Кроме того, Вячеслав Шпорт вручил почетные награды специалистам, которые работают с молодежью. Отмечены были генеральный директор краевого центра «Созвездие» Алла Волостникова и проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе. Они получили звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Хабаровского края».

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