Губернатор Хабаровского края встретился с молодыми активистами

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с развитием молодежной политики, грантовой поддержкой и социальным проектированием. Кроме того, речь шла о создании спортивной инфраструктуры, новых мест массового отдыха и программы на телевидении для молодых людей. Активисты также поинтересовались, есть ли у губернатора аккаунт в социальной сети Instagram, и задали ему другие личные вопросы.

Участники форума «Амур» рассказали о своих проектах, которые будут реализованы в Хабаровском крае. Напомним, всего молодежь региона завоевала 12 грантов на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Губернатор отметил, что форум — хорошая площадка, на которой молодые люди могут раскрыть свой потенциал.