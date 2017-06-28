Новым руководителем краевой госэкспертизы стал Андрей Афанасьев

Назначен новый руководитель КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». Им стал Андрей Афанасьев. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства края Виктором Томенко. Приказ опубликован на официальном сайте региона.

Срок действия полномочий нового главного эксперта края составляет 3 года. Ранее Андрей Афанасьев был заместителем руководителя по административно-правовой работе. Затем исполнял обязанности руководителя главной краевой госэкспертизы.

Учреждение было образовано относительно недавно — 10 лет назад. Оно предназначено для проверки крупных бюджетных проектов края в области жилищного и социального строительства, а также их капитального ремонта.