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09:18 (мск), источник: 112.ua

Прокуратура Крыма обратится к NASA по делу о строительстве Керченского моста

В рамках расследования уголовного производства по строительству моста через Керченский пролив будут привлекаться как национальные так и иностранные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Источник: РИА "Новости"

В прокуратуре подчеркивают, что строительство моста через Керченский пролив вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей.

В рамках производства по этому делу проводятся следственные, среди основных направлений которых: проведение всех необходимых экспертиз, определение убытков, причиненных Украине в результате строительства объекта, а также сбор доказательств нарушения норм международного морского права для дальнейшего их рассмотрения в международных судебных инстанциях.

«Мы будем привлекать не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, а обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и других. Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей. В свою очередь, субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия», — отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Ранее сообщалось, что строительство моста через Керченский пролив может привести к экологической катастрофе. По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Напомним, что Россия к концу 2018 года планирует запустить автомобильную часть моста, а в конце 2019 года — железнодорожную.

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