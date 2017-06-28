Выборы депутатов Сената стартовали в Казахстане

Депутатов Сената избирают депутаты местных маслихатов 16 регионов страны. По данным ЦИК РК, началась электронная регистрация выборщиков по выборам депутатов в Сенат Парламента Республики Казахстан.

«По состоянию на 9:00 времени Астаны все 16 пунктов для голосования полностью подготовлены и открыты. Председателями территориальных избирательных комиссий в присутствии наблюдателей вскрыты конверты с логинами и паролями для доступа операторов к функционалу. Началась электронная регистрация выборщиков. На сайте election.gov.kz активизированы соответствующие банерные ссылки. Все желающие могут наблюдать за динамикой явки выборщиков, которая продлится до 10−00», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, с 28 апреля по 28 мая 2017 года по республике выдвинуты 89 кандидатов в депутаты Сената РК. По итогам выдвижения на один мандат сенатора приходится в среднем более пяти претендентов.

В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Астане — девять человек, наименьшее — четыре претендента — в Восточно-Казахстанской области.

По официальным данным, средний возраст кандидатов составляет 51,9 лет. Самому молодому кандидату 30 лет, он из Акмолинской области. Самому старшему кандидату в депутаты Сената 68 лет — это представитель Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в ЦИК, 26 кандидатов по специальностям — инженеры, 21 — экономисты, десять — педагоги, десять — юристы, девять — работники аграрной сферы, пять — врачи, два — политологи, шесть — другие.

Напомним, 27 апреля текущего года соответствующий указ Нурсултана Назарбаева о выборах в Сенат был опубликован на сайте Акорды.

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года “О выборах в Республике Казахстан”, в связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в августе 2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить на 28 июня 2017 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. 2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны и Алматы, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Парламент Казахстана состоит из двух палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан. 15 депутатов Сената назначаются Президентом Республики Казахстан.

Избрание депутатов Сената осуществляется на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. При этом их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока их полномочий.

Срок полномочий депутатов Сената — шесть лет. 31 августа истекает конституционный срок полномочий сенаторов, избранных 19 августа 2011 года.