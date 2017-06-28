Адвокаты Дорина Киртоакэ требуют освобождения мэра столицы из-под домашнего ареста

Мэра столицы обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

По данным следствия, Киртоакэ должен был получить 13% от суммы, предназначенной для реализации проекта. 26% причитались предпринимателю Александру Пинчевский, еще 13 — главе транспортного управления Игорю Гамрецкому.