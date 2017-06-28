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08:24 (мск), источник: Publika.md

Адвокаты Дорина Киртоакэ требуют освобождения мэра столицы из-под домашнего ареста

Кишиневская апелляционная палата рассмотрит сегодня ходатайство адвокатов Дорина Киртоакэ о его освобождении из-под домашнего ареста. Шестого июня суд первой инстанции продлил меру пресечения еще на 30 суток.

Источник: Publika.md

Мэра столицы обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

По данным следствия, Киртоакэ должен был получить 13% от суммы, предназначенной для реализации проекта. 26% причитались предпринимателю Александру Пинчевский, еще 13 — главе транспортного управления Игорю Гамрецкому.

В деле фигурирует также вице-мэр Нистор Грозаву.

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