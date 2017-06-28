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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов: Нужно создавать рабочие условия для молодежи

Уфимский сити-менеджер рассказал о престижных в Уфе профессиях.

Источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов рассказал жителям Уфы об основах успешного движения по карьерной лестнице.

В День молодежи мэр Уфы напомнил о том, что в Уфе живет порядка 450 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет.

— В Уфе впервые за последние 25 лет престиж инженерных профессий превысил престижность бухгалтеров, экономистов и менеджеров. Очень часто молодые люди уезжают учиться в другой город, а после получения диплома возвращаются к нам в Уфу. Нужно поддерживать эту тенденцию и создавать правильные условия для молодых специалистов, — рассказал Ялалов. — Основная карьерная база строится в период с 20 до 30 лет. В это время нужно проявлять особое усердие в труде, — отметил уфимский сити-менеджер.

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