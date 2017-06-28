Мэр Канска ответила на обвинения в халатности во время массовых пожаров

Глава Канска Надежда Качан впервые прокомментировала обвинения в халатности во время массовых пожаров. Об этом рассказывает телеканал «Лимон ТВ». Доклад мэра выслушали в Законодательном Собрании региона.

Напомним, в конце мая в Канске сгорело 78 домов, 2 человека погибли. После происшествия жители на митинге потребовали отправить главу города в отставку. Свою проверку начали следственные органы. Согласно предварительным данным, горожан вовремя не предупредили об опасности.

«Как я увидела пожар — в 15:15 мне сообщили, в 15:22 я приехала на место и сразу объявила режим ЧС. Мы сделали действительно все, что было необходимо, в нашей компетенции, в тех условиях, которые были. Есть несколько замечаний. Мы не смогли перехват сделать, потому что при ветре 32 м/с в центральной части города заискрило и выключился ретранслятор», — рассказала глава Канска Надежда Качан.