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08:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Канска ответила на обвинения в халатности во время массовых пожаров

Доклад главы города выслушали в Законодательном Собрании региона.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Канска Надежда Качан впервые прокомментировала обвинения в халатности во время массовых пожаров. Об этом рассказывает телеканал «Лимон ТВ». Доклад мэра выслушали в Законодательном Собрании региона.

Напомним, в конце мая в Канске сгорело 78 домов, 2 человека погибли. После происшествия жители на митинге потребовали отправить главу города в отставку. Свою проверку начали следственные органы. Согласно предварительным данным, горожан вовремя не предупредили об опасности.

«Как я увидела пожар — в 15:15 мне сообщили, в 15:22 я приехала на место и сразу объявила режим ЧС. Мы сделали действительно все, что было необходимо, в нашей компетенции, в тех условиях, которые были. Есть несколько замечаний. Мы не смогли перехват сделать, потому что при ветре 32 м/с в центральной части города заискрило и выключился ретранслятор», — рассказала глава Канска Надежда Качан.

По словам мэра, с 2015 года количество бизнесменов, занимающихся переработкой древесины в Канске, выросло почти в 3,5 раза — сейчас их 126. При этом проверить, как утилизируют отходы, власти не могут — прокуратура не согласовывает внеплановые проверки. Власти Канска заявили, что решение по всем несанкционированным свалкам приняли и в ближайшее время опилки все-таки уберут.

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