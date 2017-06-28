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08:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска отклонили депутаты ЗС

Законопроект, предлагавший установить прямые выборы в качестве единственного способа избрания глав муниципальных образований Иркутской области, отклонили депутаты на сессии Законодательного собрания региона 28 июня 2017 года.

Источник: Reuters

Как напоминает пресс-служба областного парламента, законопроект являлся инициативой депутатов-членов фракции КПРФ в ЗС. Она касалась внесения изменений в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». Парламентарии предлагали исключить из документа положения, которые ограничи­вают проведение прямых выборов в Иркутске, а также признать утратившей силу статью, регулирующую особый порядок избрания главы Иркутска.

Председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев напомнил, что федеральное зако­нодательство предлагает широкий выбор моделей замещения должности гла­вы муниципального образования, основанных на сочетании способа его избрания и совмещаемой им должности. По его словам, действующий способ избрания главы не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства, и его законность подтвердил Конституционный суда РФ.

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