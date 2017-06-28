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08:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина помогла сохранить уфимский вуз

УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина помогла сохранить филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Уфе.

В конце 2015 года директор Уфимского института Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Гамиль Муфтиев обратился к Зугуре Рахматуллиной с просьбой ходатайствовать о сохранении филиала, которому грозило закрытие из-за реформы в системе образования.

Депутат лично пришла на прием к ректору Российского экономического университета Виктору Гришину, где сумела отстоять единственный в Уфе вуз, ведущий подготовку специалистов сферы торговли. В этом году уфимский филиал проводит набор абитуриентов, а значит выпускники пяти колледжей, работающих по этому направлению, получат высшее образование.

Директор уфимского института Гамиль Муфтиев поблагодарил парламентария, он вручил Зугуре Рахматуллиной благодарственное письмо от Министерства образования РБ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

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