Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина помогла сохранить уфимский вуз

В конце 2015 года директор Уфимского института Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Гамиль Муфтиев обратился к Зугуре Рахматуллиной с просьбой ходатайствовать о сохранении филиала, которому грозило закрытие из-за реформы в системе образования.

Депутат лично пришла на прием к ректору Российского экономического университета Виктору Гришину, где сумела отстоять единственный в Уфе вуз, ведущий подготовку специалистов сферы торговли. В этом году уфимский филиал проводит набор абитуриентов, а значит выпускники пяти колледжей, работающих по этому направлению, получат высшее образование.