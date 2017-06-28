Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина помогла сохранить уфимский вуз
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина помогла сохранить филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Уфе.
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина помогла сохранить филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Уфе.
В конце 2015 года директор Уфимского института Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Гамиль Муфтиев обратился к Зугуре Рахматуллиной с просьбой ходатайствовать о сохранении филиала, которому грозило закрытие
Депутат лично пришла на прием к ректору Российского экономического университета Виктору Гришину, где сумела отстоять единственный в Уфе вуз, ведущий подготовку специалистов сферы торговли. В этом году уфимский филиал проводит набор абитуриентов, а значит выпускники пяти колледжей, работающих по этому направлению, получат высшее образование.
Директор уфимского института Гамиль Муфтиев поблагодарил парламентария, он вручил Зугуре Рахматуллиной благодарственное письмо от Министерства образования РБ, сообщает