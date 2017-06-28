Посол Украины пытается отговорить Scooter от выступления в Крыму

Об этом посол написал в своем Twitter.

«Сегодня — особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму», — сообщил Мельник.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление на музыкальном фестивале в Балаклаве, который пройдет в начале августа.

Как пишет издание, лишение свободы для участников группы маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет.