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09:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Посол Украины пытается отговорить Scooter от выступления в Крыму

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник собирается отговорить менеджера немецкой группы Scooter от выступления музыкантов в Крыму.

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом посол написал в своем Twitter.

«Сегодня — особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму», — сообщил Мельник.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление на музыкальном фестивале в Балаклаве, который пройдет в начале августа.

Как пишет издание, лишение свободы для участников группы маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет.

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