Подравшийся чиновник из Талдыкоргана стал героем очередного скандального ролика

На сей раз общественники Талдыкоргана обвинили чиновника в грубом обращении с жителями. Соответствующую запись в Facebook оставил пользователь Нур Канатулы, подкрепив свои слова видеороликом.

«На этом небольшом видео я как общественный деятель и группа предпринимателей нашего города на встрече с первым заместителем акима Талдыкоргана Тутубаевым Аскаром, с которым сейчас ведет тяжбу и разборку местный предприниматель Алмасбек Садырбаев. На той встрече он грубо общался с предпринимателями, не давал им высказать ни слова, постоянно затыкал им рты, устрашал правоохранительными органами, а предприниматели просто хотели защитить свой бизнес и имущество от изъятия их земельных участков со строениями в пользу акимата якобы для госнужд. Я долго сидел, молча все это слушал и слышал, но потом не выдержал и все высказал ему, сказав: «Вы слуга Народа?!» Но, к сожалению, данный государственный служащий так и не ответил на мой четкий и конкретный вопрос. Если он не слуга Народа, «Вы слуга Народа?! Даже сам наш Президент, наш уважаемый Елбасы, всегда и везде говорит: Я — слуга Народа! Я служу своему Народу!» — прокомментировал общественник.

Кроме того, собеседник удивился, каким образом чиновник прошел со смартфоном в здание акимата, несмотря на запрет. «Вы слуга Народа?! Или этот закон его не касается?! — отметил Нур Канатулы.

В свою очередь, первый заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев подчеркнул, что компрометирующий видеоролик был тщательно смонтирован не в его пользу.

«Профессионалы, в том числе и журналисты, наверное заметили, что видео тщательно смонтировано. Из него вырезаны мои слова, за исключением слов об использовании смартфона. У меня два телефона. Первый — простой телефон, который является основным. Второй — смартфон, он своего рода коммуникатор. Сюда приходят обращения жителей посредством соцсетей, мессенджеров. В тот день я прибыл на совещание с объезда. Так как меня уже ждали люди, в спешке я забыл оставить смартфон в машине, и он зазвенел в ходе совещания. Что касается самой сути совещания, то мы сейчас решаем ее в порядке, предусмотренном Конституцией Республики Казахстан», — подчеркнул Аскар Тутубаев.

В самом видеоролике Аскар Тутубаев, комментируя частые обращения жителей, отметил, что из него буквально «кровь пьют». Пришедшие жалуются, что они пришли к чиновнику с проблемой, а он их не слушает.