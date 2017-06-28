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08:47 (мск), источник: Tengrinews

Нигматулин: Нам довелось заниматься поистине историческими вопросами

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги второй сессии работы нижней палаты Парламента шестого созыва, отметив, что депутатам довелось заниматься вопросами, которые по праву можно считать историческими, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы завершаем работу в Мажилисе в рамках второй сессии. Об итогах в целом работы парламента мы будем говорит завтра, 30 июня на совместном заседании палат парламента. Нынешняя сессия была очень насыщенной, было проведено 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых мы с вами рассмотрели 226 вопросов. За это время палатой одобрено и направлено в Сенат 84 законопроекта. Это достаточно хороший объем работы», — сказал Нигматулин, выступая перед депутатами.

По его словам, депутаты активно использовали свое конституционное право законодательной инициативы, в рамках которого разработано и внесено 15 инициативных законопроектов, 10 из которых уже приняты и 5 находятся в работе.

«За текущую сессию нам довелось заниматься вопросами, которые по праву можно считать историческими. Мы вместе с коллегами из Сената приняли историческую “Декларацию 25-летия Независимости Республики”, в которой выражена твердая приверженность стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Независимого Казахстана», — сказал Нигматулин.

Также спикер Мажилиса отметил новую конституционную реформу, инициированную Президентом, добавив, что вторая сессия стала сессией политической модернизации.

«Теперь мы должны будем проинформировать наших избирателей в ходе выездов в регионы, которые у нас запланированы в июле-августе», — подытожил Нурлан Нигматулин.

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