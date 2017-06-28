Нигматулин: Нам довелось заниматься поистине историческими вопросами

«Мы завершаем работу в Мажилисе в рамках второй сессии. Об итогах в целом работы парламента мы будем говорит завтра, 30 июня на совместном заседании палат парламента. Нынешняя сессия была очень насыщенной, было проведено 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых мы с вами рассмотрели 226 вопросов. За это время палатой одобрено и направлено в Сенат 84 законопроекта. Это достаточно хороший объем работы», — сказал Нигматулин, выступая перед депутатами.

По его словам, депутаты активно использовали свое конституционное право законодательной инициативы, в рамках которого разработано и внесено 15 инициативных законопроектов, 10 из которых уже приняты и 5 находятся в работе.

«За текущую сессию нам довелось заниматься вопросами, которые по праву можно считать историческими. Мы вместе с коллегами из Сената приняли историческую “Декларацию 25-летия Независимости Республики”, в которой выражена твердая приверженность стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Независимого Казахстана», — сказал Нигматулин.

Также спикер Мажилиса отметил новую конституционную реформу, инициированную Президентом, добавив, что вторая сессия стала сессией политической модернизации.

«Теперь мы должны будем проинформировать наших избирателей в ходе выездов в регионы, которые у нас запланированы в июле-августе», — подытожил Нурлан Нигматулин.