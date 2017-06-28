На Курилы впервые прибыла бизнес-миссия из Японии
На Курильские острова впервые прибыла
На Курильские острова впервые прибыла
«Делегация из 69 человек накануне прибыла в
Целью этой поездки является выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах, о чем ранее на высшем уровне договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ. В частности, будут обсуждаться возможность совместной деятельности в сферах сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.
«Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы
«Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача — провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами», — подчеркнул Хасэгава.