Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины — СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10Волшебники, ведьмы и квиддич
08:38 (мск), источник: RNS

На Курилы впервые прибыла бизнес-миссия из Японии

На Курильские острова впервые прибыла бизнес-миссия из Японии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области. Делегацию возглавил специальный советник японского премьер-министра Эйити Хасэгава.

«Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне ''Этопирика''. В ее составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур… В течение ближайших дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан», — говорится в сообщении.

Фоторепортаж
Спорная гряда

Целью этой поездки является выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах, о чем ранее на высшем уровне договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ. В частности, будут обсуждаться возможность совместной деятельности в сферах сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

«Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре. Уверен, данный формат сотрудничества будет успешным и принесет пользу обеим сторонам», — отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача — провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами», — подчеркнул Хасэгава.

Комментарии
2
Леонид Барковский
Не, не заселят. Пусть покривляются еще лет тридцать, в воспитательных целях. Потом начнем абонементы на посещение продавать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Иванов
скоро начнут заселяться,уже к этому и идёт.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минздрав назвал самые «болеющие» регионы
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
В США сообщили о поддержке каналов связи с Россией по Сирии
Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания РФ
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Принц Уильям пытался выменять голоса на выборах организатора ЧМ
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь