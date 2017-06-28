На Курилы впервые прибыла бизнес-миссия из Японии

«Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне ''Этопирика''. В ее составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур… В течение ближайших дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан», — говорится в сообщении.

Целью этой поездки является выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах, о чем ранее на высшем уровне договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ. В частности, будут обсуждаться возможность совместной деятельности в сферах сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

«Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре. Уверен, данный формат сотрудничества будет успешным и принесет пользу обеим сторонам», — отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача — провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами», — подчеркнул Хасэгава.