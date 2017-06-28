В Украине сегодня отмечают День Конституции

День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня и является официальным государственным праздником. В этом году действующему Основному закону украинского государства исполняется 21 год.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

По случаю Дня Конституции сегодня состоятся торжественные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты Украины первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи.

Начало торжеств и при участии главы государства запланировано на 10:00, оно начнется на пересечении ул. Филиппа Орлика и ул. Липской, возле памятника гетьману Филиппу Орлику.

Стоит отметить, на организацию и проведение мероприятий в честь празднования 21-й годовщины Дня Конституции Украины в 2017 году будет потрачено 33,1 тыс. грн. из городского бюджета.

На эти деньги планируют установить на домах, электро- и световых опорах государственный флаг, а также привести в порядок памятники и места захоронения людей, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины.

Кроме того, планируется оказать материальную помощь людям из социально незащищенных слоев населения по случаю праздника.

Как и в предыдущие годы, ожидаются народные гулянья, концерты, спортивные акции и другие развлекательные мероприятия в парках Киева.

Как сообщалось, события 1996 года заложили основание политической жизни Украины, которая бурлит в стенах правительственного квартала с разной степенью интенсивности и сейчас. События, которые произошли вокруг принятия Конституции, наполнены мифами, недомолвками и слухами, хотя, как выяснилось, с одной стороны все было гораздо прозаичнее, чем кажется, а с другой стороны — гораздо сложнее.