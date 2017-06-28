Украина готовит телефонную конференцию в «нормандском формате»

Об этом он заявил в Риме, находясь в Италии с двухдневным рабочим визитом, сообщает Радио Свобода.

По словам Климкина, телефонная конференция между главными представителями Украины, России, Германии и Франции должна состояться в ближайшее время, «речь идет о считанных днях».

Он отметил, что на телефонную дискуссию Киев «выносит четкий вопрос: Россия больше не должна иметь возможности нарушать Минские соглашения».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие переговоры по Украине в «нормандском формате» состоятся в последние дни июня или первые дни июля.