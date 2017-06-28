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10:10 (мск), источник: Publika.md

Госдеп США выделил Молдове финансовую помощь в рамках программы по контролю за наркотиками

Более четырех миллионов долларов получит Молдова от правительства США в рамках программы по контролю за наркотиками.

Источник: Publika.md

Финансовую помощь направят на поддержку реформы в сфере юстиции, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Госдепартамент США с 2001 года выделяет Молдове средства для поддержки усилий, направленных на повышение стандартов в сфере правосудия.

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