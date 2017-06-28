Госдеп США выделил Молдове финансовую помощь в рамках программы по контролю за наркотиками

Финансовую помощь направят на поддержку реформы в сфере юстиции, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Госдепартамент США с 2001 года выделяет Молдове средства для поддержки усилий, направленных на повышение стандартов в сфере правосудия.