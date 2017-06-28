Госдеп США выделил Молдове финансовую помощь в рамках программы по контролю за наркотиками
Более четырех миллионов долларов получит Молдова от правительства США в рамках программы по контролю за наркотиками.
Более четырех миллионов долларов получит Молдова от правительства США в рамках программы по контролю за наркотиками.
Финансовую помощь направят на поддержку реформы в сфере юстиции, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.
Госдепартамент США с 2001 года выделяет Молдове средства для поддержки усилий, направленных на повышение стандартов в сфере правосудия.