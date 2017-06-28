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09:00 (мск), источник: СуперОмск

У омских чиновников забрали 177 служебных автомобилей

По итогам инвентаризации только в 2016 году организации Омска и области высвободили 81 машин, среди которых 23 автомобиля — органами исполнительной власти.

Из этих автотранспортных средств 37 единиц были направлены в муниципальные районы для решения местных задач, что позволило сэкономить средства местных бюджетов. Еще 20 автомобилей было перезакреплено за областными учреждениями для замены старых авто, отслуживших свой срок. 13 сильно износившихся автомобилей были списаны.

17 автотранспортных средств оказались не востребованы для муниципальных и госнужд, поэтому они будут приватизированы.

«Мы же стараемся найти покупателя для стареньких списанных машин, чтобы пополнить областной бюджет. Все имущество, заявленное на приватизацию, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, подлежит обязательной независимой рыночной оценке. Отбор оценочных организаций осуществляется в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ. Как правило, основная масса планируемых к приватизации машин была выпущена в период с 1980 по 2000 год — это машины отечественных марок, многие из которых сняты с производства», — рассказала начальник управления государственной собственности регионального минимущества Лилия Гулиева.

Минимущества Омской области уже несколько лет высвобождает излишнее и незадействованное для выполнения госфункций имущество, отметили в ведомстве. Так, только с 2012 по 2017 год было высвобождено и приватизировано более 177 машин.

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