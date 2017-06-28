В Татарстане представили законопроект о вывесках на татарском языке

27 июня прошло заседание Комитета по законности и правопорядку, на котором министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов предложил внести изменения в статью 8.1 Кодекса РТ об административных правонарушениях и ст. 1 Закона РТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ государственными полномочиями РТ по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Речь идет, в частности, о статье 2.1 «Нарушение законодательства Республики Татарстан о языках». Так, по закону, информация, размещенная на вывесках должна быть на двух государственных языках. Обязанность исполнения этих требований возлагается на руководителей организаций. При этом ответственные за составление административных протоколов за нарушения не определены.

Энгель Фаттахов предлагает наделить полномочиями по составлению протоколов должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований республики.