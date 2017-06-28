В РФ утверждена концепция демографической политики Дальнего Востока

Распоряжением правительства РФ утверждена концепция демографической политики Дальнего Востока. Концепция определяет цели, задачи, механизмы и основные направления госполитики в сфере демографического развития субъектов РФ, входящих в Дальневосточный ФО, сообщается на сайте правительства РФ.

Численность населения в Дальневосточном федеральном округе на 1 января 2016 года составила 6,2 млн человек (4,2% от численности населения России).

Утвержденная концепция направлена на стабилизацию численности населения Дальнего Востока к 2020 году и на создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025 году.

Концепцией предусматривается рост численности населения до 6,5 млн человек за счёт естественного и миграционного прироста, повышение значения суммарного коэффициента рождаемости до 2,05; снижение смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,2 года.

Ожидается, что при реализации концепции численность населения Дальнего Востока увеличится до 7 млн человек.

Концепцию планируется реализовать в два этапа.

Напомним, с 1991 по 2000 год население Дальнего Востока сократилось на 1232 тыс. человек, из них 94% — за счёт миграции.

В результате принятых на федеральном и региональном уровнях мер начиная с 2012 года впервые за 20 лет в ДФО наблюдается естественный прирост населения, который за 2012−2015 годы составил 30,98 тыс. человек.