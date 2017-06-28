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09:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников предложил IKEA несколько площадок для торгового центра

Но пока шведская компания не планирует строить магазин в Перми.

Источник: Аргументы и факты

Пермь не вошла в список российских городов, где компания IKEA планирует строить торговые центры. Об этом на пресс-конференции 28 июня объявил врио губернатора Максим Решетников.

По его словам, он предложил шведскому ритейлеру вернуться к рассмотрению варианта строительства торгового центра в Перми.

«Предложили компания IKEA несколько площадок в Перми. Они обещали подумать», — отметил Максим Решетников.

Напомним, разговоры о строительстве торгового центра IKEA ведутся в Перми уже много лет. Шведская компания планировала возвести магазин «Мега» в Мотовилихинском районе в микрорайоне «Ива», но год назад стало известно, что она отказалась от этой идеи.

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