Максим Решетников предложил IKEA несколько площадок для торгового центра

Пермь не вошла в список российских городов, где компания IKEA планирует строить торговые центры. Об этом на пресс-конференции 28 июня объявил врио губернатора Максим Решетников.

По его словам, он предложил шведскому ритейлеру вернуться к рассмотрению варианта строительства торгового центра в Перми.

«Предложили компания IKEA несколько площадок в Перми. Они обещали подумать», — отметил Максим Решетников.

Напомним, разговоры о строительстве торгового центра IKEA ведутся в Перми уже много лет. Шведская компания планировала возвести магазин «Мега» в Мотовилихинском районе в микрорайоне «Ива», но год назад стало известно, что она отказалась от этой идеи.