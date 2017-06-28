В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД

Источник: AP 2017

МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Вечер вторника в Венесуэле стал «горячим» — группа силовиков захватила полицейский вертолет, обстреляла и забросала гранатами здания МВД и Верховного суда (ВС), заявила о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро, а затем исчезла в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей. Призыв к Мадуро Заговорщики хорошо скоординировали свои действия. Одновременно с нападениями на ведомства в интернете появилась запись видеообращения офицера Оскара Переса, возглавляющего группу. Из записи понятны цели, которые поставили перед собой силовики.

Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного назначения всеобщих выборов. Оскар Перес

Входящих в свою группу людей он назвал националистами, патриотами и государственниками. Пока не понятно, сколько человек состоит в организации, на видеозаписи видны еще четыре человека в масках и с оружием, стоящие за Пересом. Сам Перес своего лица не скрывает. По его словам, у группировки нет партийной принадлежности. «Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании, против смерти молодых людей, которые борются за свои законные права. Против голода, против отсутствия здравоохранения и против фанатизма. Это борьба за жизнь, за надежду, которую мы строим», — говорится в послании.

Мы проводим развертывание воздушных и наземных сил с единственной целью — вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок. Оскар Перес

Непонятно, о развертывании каких сил говорил Перес, однако пока никакой активности его сподвижники не проявляют. Зато власти ответили сразу, выведя на улицы Каракаса бронетехнику. К поиску неуловимых пока заговорщиков подключен спецназ.

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Более того, буквально за несколько часов до событий президент Мадуро пообещал использовать оружие для защиты интересов боливарианской революции и достижения целей, которые он считает правильными для страны.

Если бы Венесуэла была погружена в хаос и насилие, если бы была разрушена революция, мы пошли бы в бой, никогда не сдались бы. И то, чего нельзя добиться голосами, добились бы оружием. Мы бы освободили нашу родину с оружием в руках. Николас Мадуро

При нападении на МВД и суд никто не пострадал, хотя применялись огнестрельное оружие и гранаты. По данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, по МВД, на террасе которого проходил прием по случаю национального Дня журналиста, было произведено 15 выстрелов. В здание ВС бросили четыре гранаты, привезенные из Колумбии и произведенные в Израиле, одна из них не взорвалась. Атака на ВС объясняется просто — эта судебная инстанция, отмечают наблюдатели, давно встала на сторону исполнительной власти, утверждая практически все решения Мадуро. Нападение на МВД менее объяснимо, особенно если учесть что Перес отверг возможность объяснить свои мотивы местью. Возможно, именно жесткие действия сотрудников органов правопорядка против манифестантов в Венесуэле в последние месяцы и стали причиной, по которой заговорщики решили нанести удар по ведомству. По последним данным, в ходе протестов с начала апреля погибли 75 человек. Реакция ВС на события уже озвучена в заявлении главы судебной инстанции Майкеля Морено.

Это нельзя назвать другим словом, кроме как терроризм, такие действия не запугают судей, а наоборот, они будут более твердыми в своих действиях в рамках конституции боливарианской республики Венесуэлы Майкель Морено

По словам министра Вильегаса, вертолет, использованный при атаках, принадлежит корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC) и был похищен с военно-воздушной базы имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте. Похитивший его Перес подозревается в связях с ЦРУ. «Против него ведется расследование относительно его связей с ЦРУ США и посольством этой страны в Каракасе. Также расследуются его связи с экс-министром внутренних дел, который недавно публично подтвердил свои контакты с ЦРУ», — сказал Вильегас. Речь идет о Мигеле Родригесе Торресе. Однако он уже заявил, что власти ошиблись, а Оскар Перес никогда с ним не работал. Пилотом при Родригесе Торресе, по его словам, состоял Педро Перес из службы разведки SEBIN. Атака на учредительное собрание не удалась Министр Вильегас особо подчеркнул, что атаки не помешают проведению запланированных выборов в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. «Никакая из этих атак не помешает национальному учредительному собранию и выборному процессу 30 июля», — заявил Вильегас. На это число запланировано проведение выборов членов собрания. Идея созыва собрания вызывает резкое неприятие у оппозиции, которая считает, что его созыв необходимо осуществлять через всенародное голосование. При этом власти заявили, что предлагаемые изменения в основной закон будут вынесены в дальнейшем на национальный референдум.

​Предшественник Мадуро Уго Чавес на посту главы Венесуэлы пережил попытку военного переворота. Двенадцатого апреля 2002 года его свергли, однако уже через два дня он вернул себе власть.