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09:41 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД

Силовики захватили полицейский вертолет, облетели Каракас с призывом к неповиновению, а затем исчезли в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой.

Источник: AP 2017

МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Вечер вторника в Венесуэле стал «горячим» — группа силовиков захватила полицейский вертолет, обстреляла и забросала гранатами здания МВД и Верховного суда (ВС), заявила о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро, а затем исчезла в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

Призыв к Мадуро

Заговорщики хорошо скоординировали свои действия. Одновременно с нападениями на ведомства в интернете появилась запись видеообращения офицера Оскара Переса, возглавляющего группу. Из записи понятны цели, которые поставили перед собой силовики.

Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного назначения всеобщих выборов.
Оскар Перес

Входящих в свою группу людей он назвал националистами, патриотами и государственниками. Пока не понятно, сколько человек состоит в организации, на видеозаписи видны еще четыре человека в масках и с оружием, стоящие за Пересом. Сам Перес своего лица не скрывает.

По его словам, у группировки нет партийной принадлежности. «Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании, против смерти молодых людей, которые борются за свои законные права. Против голода, против отсутствия здравоохранения и против фанатизма. Это борьба за жизнь, за надежду, которую мы строим», — говорится в послании.

Мы проводим развертывание воздушных и наземных сил с единственной целью — вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок.
Оскар Перес

Непонятно, о развертывании каких сил говорил Перес, однако пока никакой активности его сподвижники не проявляют. Зато власти ответили сразу, выведя на улицы Каракаса бронетехнику. К поиску неуловимых пока заговорщиков подключен спецназ.

Более того, буквально за несколько часов до событий президент Мадуро пообещал использовать оружие для защиты интересов боливарианской революции и достижения целей, которые он считает правильными для страны.

Если бы Венесуэла была погружена в хаос и насилие, если бы была разрушена революция, мы пошли бы в бой, никогда не сдались бы. И то, чего нельзя добиться голосами, добились бы оружием. Мы бы освободили нашу родину с оружием в руках.
Николас Мадуро

При нападении на МВД и суд никто не пострадал, хотя применялись огнестрельное оружие и гранаты. По данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, по МВД, на террасе которого проходил прием по случаю национального Дня журналиста, было произведено 15 выстрелов. В здание ВС бросили четыре гранаты, привезенные из Колумбии и произведенные в Израиле, одна из них не взорвалась.

Атака на ВС объясняется просто — эта судебная инстанция, отмечают наблюдатели, давно встала на сторону исполнительной власти, утверждая практически все решения Мадуро. Нападение на МВД менее объяснимо, особенно если учесть что Перес отверг возможность объяснить свои мотивы местью. Возможно, именно жесткие действия сотрудников органов правопорядка против манифестантов в Венесуэле в последние месяцы и стали причиной, по которой заговорщики решили нанести удар по ведомству. По последним данным, в ходе протестов с начала апреля погибли 75 человек.

Реакция ВС на события уже озвучена в заявлении главы судебной инстанции Майкеля Морено.

Это нельзя назвать другим словом, кроме как терроризм, такие действия не запугают судей, а наоборот, они будут более твердыми в своих действиях в рамках конституции боливарианской республики Венесуэлы
Майкель Морено

По словам министра Вильегаса, вертолет, использованный при атаках, принадлежит корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC) и был похищен с военно-воздушной базы имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте. Похитивший его Перес подозревается в связях с ЦРУ. «Против него ведется расследование относительно его связей с ЦРУ США и посольством этой страны в Каракасе. Также расследуются его связи с экс-министром внутренних дел, который недавно публично подтвердил свои контакты с ЦРУ», — сказал Вильегас.

Речь идет о Мигеле Родригесе Торресе. Однако он уже заявил, что власти ошиблись, а Оскар Перес никогда с ним не работал. Пилотом при Родригесе Торресе, по его словам, состоял Педро Перес из службы разведки SEBIN.

Атака на учредительное собрание не удалась

Министр Вильегас особо подчеркнул, что атаки не помешают проведению запланированных выборов в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

«Никакая из этих атак не помешает национальному учредительному собранию и выборному процессу 30 июля», — заявил Вильегас. На это число запланировано проведение выборов членов собрания.

Идея созыва собрания вызывает резкое неприятие у оппозиции, которая считает, что его созыв необходимо осуществлять через всенародное голосование. При этом власти заявили, что предлагаемые изменения в основной закон будут вынесены в дальнейшем на национальный референдум.

​Предшественник Мадуро Уго Чавес на посту главы Венесуэлы пережил попытку военного переворота. Двенадцатого апреля 2002 года его свергли, однако уже через два дня он вернул себе власть.

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Арестовавшие Чавеса военные проявили нерешительность, долго перевозили его с места на место, пытаясь добиться от него подписи под заявлением об отставке, которая могла бы придать видимость законности новым властям. Один из сочувствующих Чавесу офицеров смог передать на несколько минут арестованному президенту свой мобильный телефон. Чавес позвонил жене и одной из дочерей, чтобы передать через них, что он не подавал и не подаст в отставку.

Армия путчистов не поддержала. В итоге уже 14 апреля Чавес вернулся на президентский пост при поддержке лояльных частей и многочисленных сторонников.

Наблюдатели затрудняются сказать, что представляют собой действия группы Переса теперь. С одной стороны, заранее предупреждать власти о намерении совершить переворот — это весьма странно для тактики путчистов. С другой, Мадуро брошен вызов, а сам Перес и его сподвижники не пойманы. Стоит ли реальная сила за Пересом или он выступает в качестве одиночки, станет известно в ближайшее время.

Комментарии
4
А Б
Ранее сегодня уже писал здесь, что описанный в сообщении факт ещё раз подтверждает, что население Венесуэлы недовольно, мягко говоря, ущемлением демократических свобод и прав граждан режимом президента Мадуро. В последнее время из Венесуэлы поступает мало сообщений об обстановке в стране, но это вовсе не означает, что она улучшается. Дальнейшее развитие событие в этом ключе может привести к свержению власти правительства Мадуро народом страны или её вооружёнными силами, как это уже случалось ранее. В этой обстановке Мадуро не остаётся ничего другого, как пытаться объяснять возникшие проблемы происками внешних врагов, среди которых, естественно, не может не быть ЦРУ, на которое всегда можно взвалить вину за собственные просчёты и ошибки. Как видно, военные полны решимости взять власть в свои руки и свергнуть режим Мадуро. Для стран Латинской Америки смена режимов в результате военного переворота является уже почти что традицией.
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алексей смирнов
Люди не хотят жить в постоянной нищите,все уже прекрасно понимают что с Мадуро ничего не изменится,и от власти сам он не уйдёт.
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Пётр Петров
Мадуро-борись с террористами ,жёстко. Есть с кого брать пример-например ШША.
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