Глава Сбербанка Герман Греф прилетит в Пермь 28 июня

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф 28 июня с рабочим визитом посетит Пермь.

В частности, он встретится с руководством края. На встрече обсудят открытие в Перми центра управления сетью устройств самообслуживания банка. Об этом рассказал врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

«Сбербанк России планирует открыть в Перми центр обслуживания своих устройств, благодаря которому создадут 260 новых рабочих мест в нашем регионе. Сегодня на встрече с Германом Грефом подробно обсудим этот вопрос», — рассказал Максим Решетников на своей пресс-конференции.

Также на встрече собираются обсудить доступность банковских услуг в сельской местности.