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10:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Глава Сбербанка Герман Греф прилетит в Пермь 28 июня

Он обсудит с руководством региона размещение в краевой столице центра управления сетью устройств самообслуживания банка.

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф 28 июня с рабочим визитом посетит Пермь.

В частности, он встретится с руководством края. На встрече обсудят открытие в Перми центра управления сетью устройств самообслуживания банка. Об этом рассказал врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

«Сбербанк России планирует открыть в Перми центр обслуживания своих устройств, благодаря которому создадут 260 новых рабочих мест в нашем регионе. Сегодня на встрече с Германом Грефом подробно обсудим этот вопрос», — рассказал Максим Решетников на своей пресс-конференции.

Также на встрече собираются обсудить доступность банковских услуг в сельской местности.

Напомним, в марте Сбербанк объявил о закрытии Западно-Уральского банка. В результате реорганизации его пермское и удмуртское отделения войдут в структуру Волго-Вятского банка. Тогда же сообщили о планах открытия в Перми центра управления сетью устройств самообслуживания банка.

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