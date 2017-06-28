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10:04 (мск), источник: Om1.ru

Омск может погрузиться во тьму в июле из-за недостатка 50 миллионов

Такое опасение высказал один из депутатов Горсовета. Но городские власти пока не склонны паниковать.

Сегодня, 28 июня на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска выступил депутат от фракции ЛДПР Алексей Ложкин. Являясь сотрудником компании «Омскэлектро», он высказал беспокойство по поводу уличного освещения. По прогнозу, в июле в Омске могут начаться отключения освещения из-за долгов. В этом году на это выделены 172 миллиона рублей, но этих денег для оплаты всех расходов не хватает. Поэтому город реально может погрузиться во тьму.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

 — Нам не хватает 50 миллионов на освещение. В июле начнется отключение линий уличного освещения за долги. Мы нашли 44 миллионов на КТОСы, но не находим 50 миллиона на освещение. Еще 80 миллионов рублей — долги перед «Омскэлектро». Мы город отключаем от уличного освещения, а сами уходим в отпуск?

В свою очередь, первый вице-мэр Омска Сергей Фролов согласился с ним, но сказал, что не готов пока дать эти деньги.

 — Надо обсуждать, — коротко отметил Фролов.

Тогда как председатель комитета Виталий Путинцев заметил, что депутатам может не хватить времени для решения этого вопроса, и к теме придется вернуться уже новому составу ОГС.

 — Меня радует, что вы уходите только в отпуск. Я не уверен, например, что осенью буду работать в новом созыве Горсовета.

Однако за предложение парламентария найти средства для уличного освещения все-таки проголосовали. Отметим, что в середине июля закончится пятый созыв Горсовета Омска. В сентябре будет избран новый состав.

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