Омск может погрузиться во тьму в июле из-за недостатка 50 миллионов

Сегодня, 28 июня на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска выступил депутат от фракции ЛДПР Алексей Ложкин. Являясь сотрудником компании «Омскэлектро», он высказал беспокойство по поводу уличного освещения. По прогнозу, в июле в Омске могут начаться отключения освещения из-за долгов. В этом году на это выделены 172 миллиона рублей, но этих денег для оплаты всех расходов не хватает. Поэтому город реально может погрузиться во тьму.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

— Нам не хватает 50 миллионов на освещение. В июле начнется отключение линий уличного освещения за долги. Мы нашли 44 миллионов на КТОСы, но не находим 50 миллиона на освещение. Еще 80 миллионов рублей — долги перед «Омскэлектро». Мы город отключаем от уличного освещения, а сами уходим в отпуск?

В свою очередь, первый вице-мэр Омска Сергей Фролов согласился с ним, но сказал, что не готов пока дать эти деньги.

— Надо обсуждать, — коротко отметил Фролов.

Тогда как председатель комитета Виталий Путинцев заметил, что депутатам может не хватить времени для решения этого вопроса, и к теме придется вернуться уже новому составу ОГС.

— Меня радует, что вы уходите только в отпуск. Я не уверен, например, что осенью буду работать в новом созыве Горсовета.