Омск может погрузиться во тьму в июле из-за недостатка 50 миллионов
Такое опасение высказал один из депутатов Горсовета. Но городские власти пока не склонны паниковать.
Такое опасение высказал один из депутатов Горсовета. Но городские власти пока не склонны паниковать.
Сегодня, 28 июня на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска выступил депутат от фракции ЛДПР Алексей Ложкин. Являясь сотрудником компании «Омскэлектро», он высказал беспокойство по поводу уличного освещения. По прогнозу, в июле в Омске могут начаться отключения освещения
Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:
— Нам не хватает 50 миллионов на освещение. В июле начнется отключение линий уличного освещения за долги. Мы нашли 44 миллионов на КТОСы, но не находим 50 миллиона на освещение. Еще 80 миллионов рублей — долги перед «Омскэлектро». Мы город отключаем от уличного освещения, а сами уходим в отпуск?
В свою очередь, первый
— Надо обсуждать, — коротко отметил Фролов.
Тогда как председатель комитета Виталий Путинцев заметил, что депутатам может не хватить времени для решения этого вопроса, и к теме придется вернуться уже новому составу ОГС.
— Меня радует, что вы уходите только в отпуск. Я не уверен, например, что осенью буду работать в новом созыве Горсовета.
Однако за предложение парламентария найти средства для уличного освещения