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12:13 (мск), источник: Вести - Самара

В Тольятти из рук губернатора золотые медали получили более 600 выпускников

Лучших выпускников региона награждают медалями. 27 июня заслуженное золото из рук губернатора получали юные жители Тольятти, Сызрани, Жигулевска. С торжественной церемонии репортаж Камилы Ткачевой.

Шелест величественных платьев, аккуратные локоны, фотографии на память — к заветной награде выпускники настойчиво шли десятилетие.

Ева Наянзина еле сдерживает эмоции, но признается в этом только, когда сойдёт со сцены. Серьёзная девушка мечтает быть юристом, чтобы помогать людям.

Глава региона отметил, сегодня в губернии есть все возможности, чтобы реализовать потенциал талантливых ребят. Университеты Самарской области сейчас занимают солидные позиции в рейтинге ведущих вузов страны.

Всего в Тольятти из рук губернатора золотые медали получили более 600 выпускников — из Автограда, Сызрани, Октябрьска, Шигон, Жигулёвска и других населённых пунктов. И чествование тех, кого по праву считают золотым фондом региона, продолжится.

Те отличники, которые по какой-либо причине не смогут пройти на желаемую специальность в вузы губернии по конкурсу, будут обучаться за счёт средств областного бюджета. А уже в самое ближайшее время торжественная церемония вручения золотых медалей лучшим выпускникам региона пройдёт в Самаре.

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