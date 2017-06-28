Шелест величественных платьев, аккуратные локоны, фотографии на память — к заветной награде выпускники настойчиво шли десятилетие.

Ева Наянзина еле сдерживает эмоции, но признается в этом только, когда сойдёт со сцены. Серьёзная девушка мечтает быть юристом, чтобы помогать людям.

Глава региона отметил, сегодня в губернии есть все возможности, чтобы реализовать потенциал талантливых ребят. Университеты Самарской области сейчас занимают солидные позиции в рейтинге ведущих вузов страны.

Всего в Тольятти из рук губернатора золотые медали получили более 600 выпускников — из Автограда, Сызрани, Октябрьска, Шигон, Жигулёвска и других населённых пунктов. И чествование тех, кого по праву считают золотым фондом региона, продолжится.