Cбежавших приморских депутатов требуют наказать

Спикер Законодательного собрания Александр Ролик отчитал членов фракции КПРФ Анатолия Долгачева и Артема Самсонова за самовольный уход с очередного заседания краевого парламента.

После того, как депутатами были рассмотрены все вопросы повестки, Ролик сделал объявление. Согласно ему, после окончания объявленного перерыва, в зале пленарных заседаний не досчитались некоторых депутатов. Спикер напомнил, что досрочный уход из зала заседаний может осуществляться только с разрешения председательствующего.

«Ко мне эти депутаты не обращались, поэтому я предлагаю поручить комитету по регламенту и депутатской этики разобраться с этим вопросом и на следующем заседании внести предложение об ответственности данных депутатов», — говорит Ролик.

При этом, также не присутствовавший на второй части заседания депутат-единоросс Текиев, в отличие от депутатов-коммунистов, у председателя ЗС ПК отпросился.

Андрей Горюнов.