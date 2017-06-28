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11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Cбежавших приморских депутатов требуют наказать

Председатель Законодательного собрания Приморского края попросил привлечь к дисциплинарной ответственности депутатов-коммунистов, пишет ИА «Дейта.ру».

Источник: ДЕЙТА

Спикер Законодательного собрания Александр Ролик отчитал членов фракции КПРФ Анатолия Долгачева и Артема Самсонова за самовольный уход с очередного заседания краевого парламента.

После того, как депутатами были рассмотрены все вопросы повестки, Ролик сделал объявление. Согласно ему, после окончания объявленного перерыва, в зале пленарных заседаний не досчитались некоторых депутатов. Спикер напомнил, что досрочный уход из зала заседаний может осуществляться только с разрешения председательствующего.

«Ко мне эти депутаты не обращались, поэтому я предлагаю поручить комитету по регламенту и депутатской этики разобраться с этим вопросом и на следующем заседании внести предложение об ответственности данных депутатов», — говорит Ролик.

При этом, также не присутствовавший на второй части заседания депутат-единоросс Текиев, в отличие от депутатов-коммунистов, у председателя ЗС ПК отпросился.

Андрей Горюнов.

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