Свердловским кандидатам в мэры не хватает квалификации

Свердловская область испытывает явный дефицит управленческих кадров. Об этом 28 июня на заседании регионального правительства заявил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. До конца 2017 года власти намереваются доработать процедуру отбора кандидатов в главы муниципальных образований.

«Опыт проведения конкурсов в муниципалитетах обозначил необходимость новых подходов и методик к формированию резерва управленческих кадров органов местного самоуправления. Конкурсные комиссии столкнулись с тем, что на местах остро не хватает квалифицированных кадров. Даже если на конкурс заявляется много человек, выбрать достойного и опытного довольно сложно. По этой причине в некоторых местах конкурсы переносились по нашему решению и проводились повторно. Поэтому возникла необходимость включения в положение о проведение конкурсов дополнительных оценочных процедур. В будущем предлагаю постоянно актуализировать списки молодых, перспективных кадров на руководящие должности», — сказал Тунгусов.

Над решением уже работают профильные департаменты администрации губернатора: местного самоуправления, кадровой политики и внутренней политики. Выработанное решение будет направлено на подпись врио губернатора Евгению Куйвашеву, передает «Уралинформбюро».

Всего в 2017 году сроки полномочий заканчиваются у глав 45 муниципальных образований. В первом полугодии свердловскими думами избрано уже 7 глав, 3 из которых — на второй срок. Во втором полугодии избранных глав будет гораздо больше — в 36 муниципалитетах их будут избирать депутаты.