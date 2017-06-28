Игорь Додон: У Молдовы без Приднестровья нет будущего, и у Приднестровья будущего без Молдовы нет

Следующие четыре момента принципиально важны для сохранения государственности Молдовы:

1. Нейтралитет — как залог объединения страны.

«Без согласия Тирасполя и жителей Приднестровья Молдова не может войти в военный блок — НАТО или другой. Без нейтралитета мы страну не объединим, и это нужно признать на международном уровне, желательно решением ООН, как это было с другими странами. Второе, — надо дать право на самоопределение Приднестровью, если Молдова потеряет в будущем свою государственность. На основании этих двух пунктов мы должны объединить страну», — отметил глава государства.

2. Патриотизм и знание Истории Молдовы.

«Десятки тысяч книг по Истории Молдовы раздали по всем школам, а в ноябре состоится презентация фильма История Молдовы. Я обеспечу презентацию во всех районах страны», — подчеркнул Додон.

3. Экономика: Хватит сидеть в Брюсселе с протянутой рукой!

«Нужно создавать рабочие места, а не сидеть в Брюсселе с протянутой рукой за 100 миллионов долларов. Что такое 100 миллионов долларов? На прошлой неделе Россия списала Киргизии 250 миллионов долларов без каких-либо условий. Так зачем унижаться перед теми, кто ставит тебе условия против твоей государственности и вмешиваются в твои дела по избирательной системе? Ребята, парламентское большинство, поднимитесь уже с колен, сколько можно?» — возмутился Додон.

4. Сбалансированная внешняя политика вопреки палкам в колесах.

В последние годы в Молдове наблюдался перекос в сторону евроинтеграции и против России. За полгода на посту президента Додону с трудом, но удалось восстановить хорошие отношения с Россией, несмотря на блокирование со стороны парламента и правительства. И он намерен продолжать работу в этом направлении.

«Они высылают дипломатов, сейчас хотят российские каналы запретить. Я понимаю, почему они это делают, но мы обречены, дружить со всеми, иначе нас разорвут на части. Если мы будем стремиться политически стать частью Европы, это будет, скорее всего, без Приднестровья и Гагаузии, нас разорвут. Поэтому я подписал соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС и подал заявку на получение статуса-наблюдателя», — пояснил президент.

В заключении президент высказал свою твердую уверенность в том, что движение согласно описанным принципам поможет сохранить баланс в стране и сделать шаг вперед.