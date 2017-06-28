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11:01 (мск), источник: Newslab.ru

«Единая Россия» раскололась на праймериз в Назарово

Завершившиеся сегодня праймериз «Единой России» в Назарово показали, что партия раскололась на два лагеря.

Источник: Reuters

По имеющейся у Newslab.ru информации, речь идет о командах бывшего главы Назарова Сергее Сетове и известного красноярского бизнесмена и депутата горсовета Красноярска Владимира Егорова, интересы которых и столкнулись на праймериз.

Причем, если лидером первых является сам Сетов, то Егоров свое участие в процессе не афишировал, выдвигая в качестве лидера руководителя местного отделения пенсионного фонда Сергея Сухарева.

«В самом начале позиция Сетова представлялась уверенной, — рассказывает источник Newslab.ru, знакомый с ситуацией, — он ведь в свое время формировал все участковые избирательные комиссии и имеет на них влияние до сих пор».

Ответом административному ресурсу Сергея Сетова, стал подкуп избирателей. Как пишет назаровский портал Запад24, некоторые участники праймериз стали скупать голоса по 400−500 рублей за голос.

Столкнувшись с этим, сразу пять человек из команды Сетова написали заявления о выходе из процедуры предварительных выборов.

Для урегулирования возникших разногласий в Назарово приехал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко, который и объяснил местным коллегам по партии, что ее краевое руководство видит лидером единороссов Сергея Сухарева. В результате, некоторые сторонники Сетова приняли решение перейти к Сухареву.

Добавим, по итогам праймериз больше всего голосов набрал как раз Сергей Сухарев — его поддержали 812 человек. Сергей Сетов же попал только в двадцатку. Всего в процедуре предварительных выборов участвовало 43 кандидата.

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