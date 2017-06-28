Вице-губернатор проконтролирует ремонт дорог Владивостокской агломерации

Специальная комиссия во главе с заместителем главы региона проверит ход работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Василий Усольцев сообщил, что край в 2017 году получил федеральный грант на модернизацию дорожной сети 4 муниципальных образований агломерации.
По его словам, на реализацию программы направят 1,5 млрд рублей с бюджетов разных уровней: 625 млн из федерального, 720 млн предоставит краевой бюджет, дополнительно 97,4 млн поступят из бюджетов местных. Деньги выделят в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».
В комиссию по проверке хода ремонта помимо самого
Ремонт на участках дороги
Напомним, в числе Субъектов Федерации, попавших под вышеупомянутый приоритетный проект, оказался и Приморский край. На модернизацию транспортных сетей Владивостокская агломерация каждый год будет получать около 1,5 млрд рублей.
Как распределят эти деньги между муниципалитетами рассказали в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства: в столице Приморья в дороги уйдет 623 млн рублей, в соседнем Артеме — 160 млн, Надеждинский и Шкотовский районы получат 91 и 92 млн соответственно.
Альберт Тихомиров.