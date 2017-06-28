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10:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Вице-губернатор проконтролирует ремонт дорог Владивостокской агломерации

Вице-губернатор Приморья Василий Усольцев возглавил комиссию по контролю ремонта дорог во Владивостокской агломерации. Об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в администрации края.

Источник: ДЕЙТА

Специальная комиссия во главе с заместителем главы региона проверит ход работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Василий Усольцев сообщил, что край в 2017 году получил федеральный грант на модернизацию дорожной сети 4 муниципальных образований агломерации.

По его словам, на реализацию программы направят 1,5 млрд рублей с бюджетов разных уровней: 625 млн из федерального, 720 млн предоставит краевой бюджет, дополнительно 97,4 млн поступят из бюджетов местных. Деньги выделят в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

В комиссию по проверке хода ремонта помимо самого вице-губернатора вошли директор профильного департамента администрации края, руководители «Примуправтодор», представители филиала «Дальуправтодор», управлений муниципальных администраций и ОНФ.

Ремонт на участках дороги Артем-Находка в районе Романовки и Речицы, а также въезд-выезд в Смоляниново уже ведут бригады Примавтодора. Во Владивостоке тоже ведутся локальные работы по улицам Светланская, Верхнепортовая, Фадеева, Всеволода Сибирцева, а также на Народном проспекте, где в круглосуточном режиме демонтируют трамвайные пути для дальнейшего восстановления дорожного полотна, на данный момент демонтировано 500 метров путей и 3750 квадратных метров асфальта. К этому списку присоединятся в скором времени Выселковая и Гоголя.

Напомним, в числе Субъектов Федерации, попавших под вышеупомянутый приоритетный проект, оказался и Приморский край. На модернизацию транспортных сетей Владивостокская агломерация каждый год будет получать около 1,5 млрд рублей.

Как распределят эти деньги между муниципалитетами рассказали в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства: в столице Приморья в дороги уйдет 623 млн рублей, в соседнем Артеме — 160 млн, Надеждинский и Шкотовский районы получат 91 и 92 млн соответственно.

Альберт Тихомиров.

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