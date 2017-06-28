Депутаты проверят состояние батутов в парках Челябинске

Как уже сообщало агентство, 20 июня в батутном центре Калининского района Челябинска 11-летний школьник получил черепно-мозговую травму. По предварительным данным, ребенок ударился головой о металлическую конструкцию. Следователи проводят проверку по данному факту.

Депутаты комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы планируют осмотреть состояние батутов в горсаду имени Пушкина, в парке имени Тищенко и в сквере на улице Молодогвардейцев. Помимо депутатов к проверке приглашены специалисты Управления культуры Администрации Челябинска и сотрудники Городской Прокуратуры.

«Мы обеспокоены состоянием аттракционов на территории Челябинска. В частности — батутов. Участились случаи, когда дети получают на батутах травмы. Мы намерены, проверить, насколько безопасен этот вид развлечений», — отметил председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Специалисты проверят наличие и содержание договоров на установку и эксплуатацию батутов; требования по установке и эксплуатации батутов; контроль за безопасностью их использования, наличие правил пользования батутом, инструктаж и цены на билеты.