Новый депутат краевого парламента Николай Селюк займется продовольственной политикой
На июньской сессии Заксобрания решение поддержали большинство депутатов.
На июньской сессии Заксобрания решение поддержали большинство депутатов.
Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.
Приморские законодатели одобрили изменения в составе комитета по продовольственной политике и природопользованию. Вакантное место в нем займет Николай Селюк, получивший мандат после досрочного прекращения полномочий депутата краевого парламента Андрея Андрейченко (фракция ЛДПР) в связи с переходом на работу в Государственную Думу РФ, сообщили ИА PrimaMedia в
Заявление Николая Селюка о желании работать в комитете по продовольственной политике и природопользованию предварительно рассмотрел комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания. На июньской сессии краевого парламента это решение поддержали большинство депутатов.
Справка: СЕЛЮК Николай Андреевич. Родился 22 мая 1988 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Работал помощником депутата Думы Владивостока, затем помощником депутата Законодательного собрания Приморского края.
С 1 июня 2017 года — депутат Законодательного собрания Приморского края по списку партии «ЛДПР».