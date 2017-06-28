Новый депутат краевого парламента Николай Селюк займется продовольственной политикой

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Приморские законодатели одобрили изменения в составе комитета по продовольственной политике и природопользованию. Вакантное место в нем займет Николай Селюк, получивший мандат после досрочного прекращения полномочий депутата краевого парламента Андрея Андрейченко (фракция ЛДПР) в связи с переходом на работу в Государственную Думу РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Заявление Николая Селюка о желании работать в комитете по продовольственной политике и природопользованию предварительно рассмотрел комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания. На июньской сессии краевого парламента это решение поддержали большинство депутатов.

Справка: СЕЛЮК Николай Андреевич. Родился 22 мая 1988 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Работал помощником депутата Думы Владивостока, затем помощником депутата Законодательного собрания Приморского края.

С 1 июня 2017 года — депутат Законодательного собрания Приморского края по списку партии «ЛДПР».