Предварительные итоги выборов в Сенат огласили в ЦИК

«В 14 регионах подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента РК. Продолжается подсчёт голосов в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях», — сообщил на брифинге член ЦИК Константин Петров.

По его словам, в соответствии с пунктом вторым статьи 78 конституционного закона «О выборах» в РК протокол подсчёта голосов областной и города Астаны и Алматы территориальной избирательной комиссии пересылается в Центральную избирательную комиссию не более чем в двухдневный срок. На их основании ЦИК устанавливает итоги выборов не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

По предварительным данным, в Акмолинской области Даурен Адильбеков набрал 94,46% голосов выборщиков.