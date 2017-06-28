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10:56 (мск), источник: Informburo.kz

Предварительные итоги выборов в Сенат огласили в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги выборов депутатов в Сенат Парламента РК.

Источник: Informburo.kz

«В 14 регионах подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента РК. Продолжается подсчёт голосов в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях», — сообщил на брифинге член ЦИК Константин Петров.

По его словам, в соответствии с пунктом вторым статьи 78 конституционного закона «О выборах» в РК протокол подсчёта голосов областной и города Астаны и Алматы территориальной избирательной комиссии пересылается в Центральную избирательную комиссию не более чем в двухдневный срок. На их основании ЦИК устанавливает итоги выборов не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

По предварительным данным, в Акмолинской области Даурен Адильбеков набрал 94,46% голосов выборщиков.

  • в Актюбинской области Мухтар Жумагазиев набрал 93,12%
  • в Алматинской области Нурлан Кылышбаев набрал 91,13%
  • в Атырауской области Гумар Дуйсемаев набрал 82,44%
  • в ВКО Дуйсенгазы Мусин набрал 93,57%
  • в Жамбылской области Абдалы Нуралиев набрал 86,87%
  • в Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев набрал 80,41%
  • в Кызылординской области Мурат Бактиярулы набрал 70,14%
  • в Костанайской области Женис Нургалиев набрал 86,49%
  • в Мангистауской области Бакытбай Шелпеков набрал 76,11%
  • в Павлодарской области Нуржан Нурсипатов 82,14%
  • в СКО Ерик Султанов набрал 84,62%
  • в ЮКО Алимжан Куртаев набрал 82,14%
  • в Астане Едиль Мамытбеков набрал 92%
  • в Алматы Динар Нукетаев набрал 94,12%.

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