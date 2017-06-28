Порошенко: в коррупции в Украине виноват советский менталитет

«Потому что она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого», — сказал Порошенко в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос журналиста о том, почему процесс искоренения коррупции в Украине такой «долгий и сложный».

Напомним, в понедельник Порошенко встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В центре переговоров лидеров находился вопрос урегулирования кризиса в Донбассе.