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10:31 (мск), источник: Tengrinews

На мотоцикле добирается до работы аким Усть-Каменогорска

Байк служебной машине предпочитает аким Усть-Каменогорска.

Источник: Tengrinews

На мотоцикле градоначальник добирается до работы, делает объезды по городу и даже приезжает на мероприятия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«За рулем байка я с 2012 года, это удобный вид транспорта, — рассказал Куат Тумабаев. — Но, конечно, многие удивляются, когда видят акима не на служебной машине, а на мотоцикле, но я особо не пиарюсь, внимание стараюсь не привлекать».

Впервые журналисты увидели акима областного центра в шлеме и байкерской косухе на мероприятии, посвященном профессиональному празднику. Торжественное собрание проходило за городом, и Куат Тумабаев приехал туда на мотоцикле. Реакции журналистов градоначальник не удивился. Он с удовольствием позировал фотографам и даже разрешил журналистам сделать несколько снимков рядом с его мотоциклом.

«Большую часть поездок я совершаю именно на мотоцикле, говорит Куат Тумабаев. Так я могу проехать по объектам и проверить работу, причем никто и не догадывается, что я еду именно туда. Это мой метод работы, — рассказал Куат Мухитович. — Я точно знаю, где проблемы с дорогами, где проблемы с освещением и где у нас в городе самые красивые места».

Что касается правил дорожного движения, то аким на байке строго соблюдает ПДД. «Я понимаю, что я личность публичная, и если будет с моей стороны какое-то нарушение, то это очень быстро разлетится в СМИ, да и сам я человек дисциплинированный, поэтому не гоняю и не нарушаю», — добавил градоначальник-байкер.

Ранее сообщалось, что аким за несколько дней работы на новом посту похудел на три килограмма.

Кроме того, Куат Тумабаев часто передвигается на другом двухколесном транспорте — велосипеде. В первые дни работы на посту градоначальника он принял участие в городском велопробеге. Также среди чиновников на велосипедах публично катались аким Алматы Бауыржан Байбек. Сообщалось, что с утра на велосипеде на работу приезжает аким Шымкента Габидулла Абрахимов.

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