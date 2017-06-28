Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Умер Гельмут Коль
11:07 (мск), источник: Om1.ru

Это не шутки: Двораковский считает лучшим молодежным проектом КВН

Мэр Омска сделал неожиданное заявление.

Сегодня, 28 июня на вручении премии молодежным организациям мэр Омска Вячеслав Двораковский выразил радость от большого количества таких объединений. К слову, в этом году на конкурс заявились 70 участников.

Вячеслав Двораковский:

— Мы рады тому, что талантливая молодежь в Омске существует, еще больше рады тому, что она множится. Каждый участник проявли себя по-взросломУ, зрело, активно. Что самое интересное, что мы наблюдаем все большую активнсть руководителей учебных заведений, которые активнее «контачат» с молодежью.

На вопрос корреспондента портала Om1.ru, какой из молодежных проектов привлек больше всего, градоначальник ответил просто.

Вячеслав Двораковский:

— Я выделил для себя шутки ради. КВН. Потому что без доброго юмора большие дела не делаются.

Отметим, что омская организация КВН стала лауреатом премии мэра Омска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске признали неприемлемой рекламу интим-салонов
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
Росстат оценил проведение переписи населения в 50 млрд руб.
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Украина рассматривает идею отказа от участия в ЧМ-2018
Спорт
ЧМ-2018: Россия чиста, а в Англии коррупция Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь