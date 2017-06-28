Это не шутки: Двораковский считает лучшим молодежным проектом КВН

Сегодня, 28 июня на вручении премии молодежным организациям мэр Омска Вячеслав Двораковский выразил радость от большого количества таких объединений. К слову, в этом году на конкурс заявились 70 участников.

Вячеслав Двораковский:

— Мы рады тому, что талантливая молодежь в Омске существует, еще больше рады тому, что она множится. Каждый участник проявли себя по-взросломУ, зрело, активно. Что самое интересное, что мы наблюдаем все большую активнсть руководителей учебных заведений, которые активнее «контачат» с молодежью.

На вопрос корреспондента портала Om1.ru, какой из молодежных проектов привлек больше всего, градоначальник ответил просто.

Вячеслав Двораковский:

— Я выделил для себя шутки ради. КВН. Потому что без доброго юмора большие дела не делаются.

Отметим, что омская организация КВН стала лауреатом премии мэра Омска.