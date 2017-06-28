Это не шутки: Двораковский считает лучшим молодежным проектом КВН
Мэр Омска сделал неожиданное заявление.
Мэр Омска сделал неожиданное заявление.
Сегодня, 28 июня на вручении премии молодежным организациям мэр Омска Вячеслав Двораковский выразил радость от большого количества таких объединений. К слову, в этом году на конкурс заявились 70 участников.
Вячеслав Двораковский:
— Мы рады тому, что талантливая молодежь в Омске существует, еще больше рады тому, что она множится. Каждый участник проявли себя
На вопрос корреспондента портала Om1.ru, какой из молодежных проектов привлек больше всего, градоначальник ответил просто.
Вячеслав Двораковский:
— Я выделил для себя шутки ради. КВН. Потому что без доброго юмора большие дела не делаются.
Отметим, что омская организация КВН стала лауреатом премии мэра Омска.