Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
«Это край»: известный адвокат Резник объяснил свое увольнение
Детский снимок из России победил в международном фотоконкурсе
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Умер Гельмут Коль
11:15 (мск), источник: УралПолит.ру

Средний Урал и Ломбардия заключат соглашение о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня, ИА УралПолит.Ru. Корпорация развития Среднего Урала и регион Ломбардия подписали соглашение о намерениях осенью 2017 года заключить Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, документ подписали советник губернатора Свердловской области Вадим Третьяков и советник по вопросам экономического развития региона Ломбардия Мауро Паролини,

В рамках соглашения стороны будут оказывать комплексную поддержку компаниям, заинтересованным в торговле и инвестировании в обоих регионах.

Итоговый документ о совместном сотрудничестве между Свердловской областью и Ломбардией будет подписан на XXVI заседании Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса.

Как ране писал «УралПолит.Ru», 19 июня Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с послом Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СКР расследует обстоятельства драки между жителями Полевского и инспекторами ДПС
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
Росстат оценил проведение переписи населения в 50 млрд руб.
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Украина рассматривает идею отказа от участия в ЧМ-2018
Спорт
ЧМ-2018: Россия чиста, а в Англии коррупция Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь