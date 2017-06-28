Средний Урал и Ломбардия заключат соглашение о сотрудничестве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня, ИА УралПолит.Ru. Корпорация развития Среднего Урала и регион Ломбардия подписали соглашение о намерениях осенью 2017 года заключить Меморандум о сотрудничестве.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня, ИА УралПолит.Ru. Корпорация развития Среднего Урала и регион Ломбардия подписали соглашение о намерениях осенью 2017 года заключить Меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, документ подписали советник губернатора Свердловской области Вадим Третьяков и советник по вопросам экономического развития региона Ломбардия Мауро Паролини,
В рамках соглашения стороны будут оказывать комплексную поддержку компаниям, заинтересованным в торговле и инвестировании в обоих регионах.
Итоговый документ о совместном сотрудничестве между Свердловской областью и Ломбардией будет подписан на XXVI заседании
Как ране писал «УралПолит.Ru», 19 июня Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с послом Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.