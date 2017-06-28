Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Умер Гельмут Коль
11:15 (мск), источник: Новости Перми

В Перми появилось два новых ТОС

Накануне на заседании Пермской городской Думы депутаты согласовали границы территориальных общественных самоуправлений (ТОС) «Громовский» и «Егошиха». Теперь общее число ТОСов в Перми достигло 101.

Территориальные общественные самоуправления — еще один пример развития самоуправления на местах, эффективного вовлечения граждан в управление городом.

«Более пяти тысяч жителей получили возможность влиять на решение проблем микрорайонов, продвигать на городской уровень свои проекты и инициативы, более тесно сотрудничать с депутатским корпусом, районными и городскими исполнительными органами», — подчеркнул председатель городской Думы Юрий Уткин.


Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Перми почти на 40% увеличилось число выданных сертификатов на детский летний отдых
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
Росстат оценил проведение переписи населения в 50 млрд руб.
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Украина рассматривает идею отказа от участия в ЧМ-2018
Спорт
ЧМ-2018: Россия чиста, а в Англии коррупция Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь