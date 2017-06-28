В Перми появилось два новых ТОС
Накануне на заседании Пермской городской Думы депутаты согласовали границы территориальных общественных самоуправлений (ТОС) «Громовский» и «Егошиха». Теперь общее число ТОСов в Перми достигло 101.
Накануне на заседании Пермской городской Думы депутаты согласовали границы территориальных общественных самоуправлений (ТОС) «Громовский» и «Егошиха». Теперь общее число ТОСов в Перми достигло 101.
Территориальные общественные самоуправления — еще один пример развития самоуправления на местах, эффективного вовлечения граждан в управление городом.
«Более пяти тысяч жителей получили возможность влиять на решение проблем микрорайонов, продвигать на городской уровень свои проекты и инициативы, более тесно сотрудничать с депутатским корпусом, районными и городскими исполнительными органами», — подчеркнул председатель городской Думы Юрий Уткин.