В Перми появилось два новых ТОС

Территориальные общественные самоуправления — еще один пример развития самоуправления на местах, эффективного вовлечения граждан в управление городом.



«Более пяти тысяч жителей получили возможность влиять на решение проблем микрорайонов, продвигать на городской уровень свои проекты и инициативы, более тесно сотрудничать с депутатским корпусом, районными и городскими исполнительными органами», — подчеркнул председатель городской Думы Юрий Уткин.





