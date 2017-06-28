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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов: Мы пытаемся ускорить реставрацию Митридатской лестницы

Глава Крыма рассказал, как выполняется поручение президента России.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос реставрации Митридатской лестницы в Керчи находится под его личным контролем.

Напомним, часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По словам специалистов, реконструкция этого участка проводилась в середине семидесятых годов, но не была завершена. В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод.

— В 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15 миллионов 600 тысяч рублей, — рассказал «КП — крым» Сергей Аксенов. — Однако этих средств недостаточно. Ориентировочная сметная стоимость проекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Благодаря поддержке Президента и Правительства РФ эти средства заложены в план реализации ФЦП.

По словам Аксенова, в текущем году будут завершены разработка проектно-сметной документации и выполнение первоочередных работ. Основные строительные и реставрационные работы начнутся в следующем году.

— По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет, — уточнил Глава Крыма. — Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году.

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