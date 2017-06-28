Аксенов: Мы пытаемся ускорить реставрацию Митридатской лестницы
Глава Крыма рассказал, как выполняется поручение президента России.
Глава Крыма рассказал, как выполняется поручение президента России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос реставрации Митридатской лестницы в Керчи находится под его личным контролем.
Напомним, часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По словам специалистов, реконструкция этого участка проводилась в середине семидесятых годов, но не была завершена. В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод.
— В 2016 году на разработку
По словам Аксенова, в текущем году будут завершены разработка
— По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет, — уточнил Глава Крыма. — Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году.