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11:35 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Несколько депутатов «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга, сообщает пресс-служба фракции.

Источник: РИА Новости

Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности.
Сергей Миронов
Лидер фракции «Справедливой России»
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По его мнению, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба намерена изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. «Мы считаем, что быть его не должно», — отмечал глава ведомства Игорь Артемьев.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе.

Комментарии
3
А Б
РФ как всегда отстаёт, если не от всего мира, то от европейских стран однозначно. В Европе пересечение границ заметно не потому, что на границах пограничники с автоматами и собаками стоят, а потому, что меняется оператор связи, но при этом стоимость трафика остаётся прежней.
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Пётр Петров
Вообще не верю,что б какой -то "жирный барбос"отказался от "дойки"простых людей. Но если случится,то --аллилуйя...
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Йона Поткиванок
Давно пора! На Украине в любой точке одни и те же тарифы с самого начала предоставления услуг сотовой связи.
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