В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.
Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности.
Сергей МироновЛидер фракции «Справедливой России»
По его мнению, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба намерена изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. «Мы считаем, что быть его не должно», — отмечал глава ведомства Игорь Артемьев.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе.