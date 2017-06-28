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11:31 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский не боится ходить пешком

Мэр Омска прогулялся до городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 июня мэр Омска Вячеслав Двораковский после церемонии награждения лауреатов молодежной премии в музее Врубеля прошелся пешком до городской администрации.

Вместе с заместителем градоначальника по соцвопросам Ириной Касьяновой они прошлись через сквер имееи Дзержинского. В обеденное время там кипела жизнь. Люди акивно фотографировались у фонтана и даже не обратили внимания на главу города.

Между тем омский мэр спокойно проследовал в здание администрации.

К слову, Вячеслав Двораковский частенько ходит пешком. В свободное от работы время он ходит на Центральный рынок и по супермаркетам.

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