Двораковский не боится ходить пешком

Сегодня, 28 июня мэр Омска Вячеслав Двораковский после церемонии награждения лауреатов молодежной премии в музее Врубеля прошелся пешком до городской администрации.

Вместе с заместителем градоначальника по соцвопросам Ириной Касьяновой они прошлись через сквер имееи Дзержинского. В обеденное время там кипела жизнь. Люди акивно фотографировались у фонтана и даже не обратили внимания на главу города.

Между тем омский мэр спокойно проследовал в здание администрации.

К слову, Вячеслав Двораковский частенько ходит пешком. В свободное от работы время он ходит на Центральный рынок и по супермаркетам.