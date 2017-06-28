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12:43 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский наградил премией юных полицейских, дружинников и ректора политехнического университета Омска

Мэр Омска поблагодарил новое поколение за то сделанное для города.

Сегодня, 28 июня в музее имени Врубеля мэр Омска встретился с представителями молодежных организаций города и наградил их премией. Градоначальник отметил, что в этом году на соискание награды подали заявление 70 участников. Выбор оказался непростым.

Мэр поблагодарил молодежь за участие в жизни Омска, находясь в прекрасном расположении духа.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Огромная признательность молодым людям, которые уже много сделали для Омска и сделают еще. Молодежь почувствовала поддержку и внимание, она может реализовать свои взгляды, устремления, проекты. У нас стало больше молодежи, подающей успехи, поэтому отбор комиссии был сложным и радостным одновременно. Полная ответственность, — когда человек занимается делом, и оно для него не сиюминутное занятие. Молодежь — наш потенциал.

После чего вручил премии в номинации «Молодежная инициатива». Лауреатами стали специалист по работе с молодежью «Центра социальных услуг» Алена Варакина, заместитель командира штаба организации «Омский студенческий отряд» Кирилл Паклин, руководитель омского регионального отделении «Всероссийская Полицейская Ассоциация МПА» Яна Рыковская и другим.
В номинации «Наставник молодого поколения» победили глава компании «Высокие технологии» Дмитрий Шишкин и ректор политехнического университета Анатолий Косых.
Другим представителям молодежных организаций вручили благодарственные письма.

Отметим, что премия мэра за поддержку молодежи Омска была учреждена в 2005 году. Ее лауреатами уже стали 100 человек.

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