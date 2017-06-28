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11:34 (мск), источник: СуперОмск

Центральный райсуд Омска оправдал Потапова и Соболева

В среду, 28 июня, Центральный райсуд Омска вынес оправдательный приговор бывшему вице-мэру Владимиру Потапову и бывшему заместителю департамента имущественных отношений Виктору Соболеву. Им вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Источник: AP 2017

По данным следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Соболев и Потапов необоснованно утвердили решение возместить из городского бюджета фирме «Электротехнический комплекс» затраты на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С предпринимателями были подписаны соответствующие документы: соглашение, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов. На основании бумаг коммерческая структура получила более 80 млн рублей. В ходе судебных разбирательств Потапов и Соболев своей вины не признали.

Как сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Омска, за Владимиром Потаповым и Виктором Соболевым также признано право на реабилитацию.

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