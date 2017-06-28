Центральный райсуд Омска оправдал Потапова и Соболева
В среду, 28 июня, Центральный райсуд Омска вынес оправдательный приговор бывшему
В среду, 28 июня, Центральный райсуд Омска вынес оправдательный приговор бывшему
По данным следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Соболев и Потапов необоснованно утвердили решение возместить из городского бюджета фирме «Электротехнический комплекс» затраты на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С предпринимателями были подписаны соответствующие документы: соглашение, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов. На основании бумаг коммерческая структура получила более 80 млн рублей. В ходе судебных разбирательств Потапов и Соболев своей вины не признали.
Как сообщили в