Центральный райсуд Омска оправдал Потапова и Соболева

По данным следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Соболев и Потапов необоснованно утвердили решение возместить из городского бюджета фирме «Электротехнический комплекс» затраты на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С предпринимателями были подписаны соответствующие документы: соглашение, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов. На основании бумаг коммерческая структура получила более 80 млн рублей. В ходе судебных разбирательств Потапов и Соболев своей вины не признали.

Как сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Омска, за Владимиром Потаповым и Виктором Соболевым также признано право на реабилитацию.