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11:59 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре проходит конференция городов-партнеров России и Германии

В форуме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

В ходе работы будут подведены итоги совместной деятельности за последние 25 лет, определены пути дальнейшего сотрудничества в области экономики, культуры и спорта.

Запланировано участие политических деятелей, членов общественных организаций и фондов, образовательных учреждений — всего порядка 600 человек.

Кроме того, в рамках конференции пройдет Молодежный форум России и Германии. Молодые люди смогут обменяться идеями относительно сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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