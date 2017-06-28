В Краснодаре проходит конференция городов-партнеров России и Германии
В форуме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
В форуме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
В ходе работы будут подведены итоги совместной деятельности за последние 25 лет, определены пути дальнейшего сотрудничества в области экономики, культуры и спорта.
Запланировано участие политических деятелей, членов общественных организаций и фондов, образовательных учреждений — всего порядка 600 человек.
Кроме того, в рамках конференции пройдет Молодежный форум России и Германии. Молодые люди смогут обменяться идеями относительно сотрудничества двух стран, сообщает